Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Президент США Джо Байден отказался от планов бывшего президента Дональда Трампа изменить «систему Китая». Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Джейк Салливан

«Задача здесь заключается не в сдерживании, не в новой холодной войне, а скорее в создании благоприятных условий, при которых США, их союзники и партнеры могут сформировать международные правила», — отметил Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что ошибкой предыдущей администрации была мысль о том, что политика Соединенных Штатов может фундаментально повлиять на изменение системы в Китае.

Салливан подчеркнул, что задачей администрации Байдена является формирование международной атмосферы, что больше подходит для ценностей и интересов Соединенных Штатов.