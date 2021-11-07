Тирана, , 20:34 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 6 ноября выступил на пресс-конференции, в ходе которой назвал продуктивным саммит Open Balkan, который состоялся в Белграде 3 и 4 ноября.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, политик назвал Open Balkan необходимой инициативой, которая высвобождает сплетенный потенциал стран региона Западные Балканы и облегчает диалог между Сербией и Косово.

Комментируя резко отрицательную позицию премьер-министра Косово Альбина Курти в отношении Open Balkan, Рама заявил:

Эди Рама «Я не хочу вступать в полемику с Альбином. У Альбина свое видение. Я хочу Косово лучшего и не могу не сказать, что сегодняшний подход — это подход, обреченный на провал, подход, который не приведет Косово никуда, наоборот, в течение нескольких лет Косово превратится из очень позитивной силы и очень надежного партнера и желанного партнера албанцев в проблему для них. И это не позитивно».

Политик назвал нежелание Косово присоединяться к Open Balkan потерей времени.

Напомним, на данный момент к инициативе присоединились только Сербия, Северная Македония и Албания. Возможно, к инициативе присоединится и Черногория, однако в Подгорице пока не подтвердили и не опровергли это.

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