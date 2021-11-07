Премьер-министр Албании: подход Курти ведет Косово в никуда
Тирана, 7 ноября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 6 ноября выступил на пресс-конференции, в ходе которой назвал продуктивным саммит Open Balkan, который состоялся в Белграде 3 и 4 ноября.
Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, политик назвал Open Balkan необходимой инициативой, которая высвобождает сплетенный потенциал стран региона Западные Балканы и облегчает диалог между Сербией и Косово.
Комментируя резко отрицательную позицию премьер-министра Косово Альбина Курти в отношении Open Balkan, Рама заявил:
Политик назвал нежелание Косово присоединяться к Open Balkan потерей времени.
Напомним, на данный момент к инициативе присоединились только Сербия, Северная Македония и Албания. Возможно, к инициативе присоединится и Черногория, однако в Подгорице пока не подтвердили и не опровергли это.