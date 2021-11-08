8 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 05:39 — REGNUM Петербургский «Зенит» и «Урал» сыграли вничью. Игра прошла 7 ноября в Екатеринбурге в рамках четырнадцатого тура чемпионата России по футболу.

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Вячеслав Караваев Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игорь Шалимов Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Итоговый счёт составил 0:0. В ходе игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, но так и не смогли отличиться.

Михаил Кержаков Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM Артём Дзюба Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ярослав Ракицкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

По итогам прошедших игр «Зенит» пока находится на первом месте в турнирной таблице. У него 30 очков. А «Урал» располагается на 16-й позиции с 11-ю баллами.

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Игорь Шалимов Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Илья Помазун Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время матча Урал — Зенит Алексей Колчин © ИА REGNUM