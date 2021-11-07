Вашингтон, 7 ноября 2021, 20:18 — REGNUM Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте», провозглашенного предыдущим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
Советник президента добавил, что данный принцип, с точки зрения Байдена, ставит Соединенные Штаты на последнее место.
Напомним, провозглашенный Трампом принцип появился в политике США в начале XX века, он предполагает превалирование национальных интересов Соединенных Штатов, над союзническими обязательствами.