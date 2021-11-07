Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте», провозглашенного предыдущим главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Трампа и явно отверг идею «Америка на первом месте», — подчеркнул Салливан.

Советник президента добавил, что данный принцип, с точки зрения Байдена, ставит Соединенные Штаты на последнее место.

«Если вы посмотрите на политику президента Байдена по отношению к Европе, вы увидите разительный контраст с тем, что делал президент Трамп», — добавил Салливан.

Напомним, провозглашенный Трампом принцип появился в политике США в начале XX века, он предполагает превалирование национальных интересов Соединенных Штатов, над союзническими обязательствами.