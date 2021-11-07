Симферополь, 7 ноября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» провел в Чёрном море учения по прикрытию пункта базирования кораблей в Крыму от удара группы самолетов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Александр Полегенько ИА REGNUM Черноморский флот

«В ходе тренировки расчёт ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием», — приводит РИА Новости информацию пресс-службы.

Условные цели были уничтожены после того, как вылетели в направлении Крыма, до совершения захода на боевой курс.

Напомним, ранее в Министерстве обороны России отметили возросшую активность американских военных кораблей в Чёрном море.