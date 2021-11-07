Де-Мойн, США, 7 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Делегация Косово в составе главы министерства иностранных дел и диаспоры Доники Гервалы-Шварц, министра обороны Арменда Мехая, а также министра администрации местной власти Эльберта Красничи 6 ноября прибыла с официальным визитом в штат США Айова чтобы отметить десятую годовщину программы сотрудничества между Силами безопасности Косово и Национальной гвардией штата.

Mfa-ks.net Доника Гервала

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, делегацию встретил генерал-майор Бенджамин Корелл, командующий Национальной гвардией Айовы.

В ходе встречи глава МИД Косово Доника Гервала заявила, что сотрудничество с Нацгвардией Айовы способствовало модернизации ныне проходящих сотрудничество в армию Сил безопасности Косово, а также внесло вклад в мир и стабильность в регионе. Плодом сотрудничества армии Косово с Нацгвардией Айовы назвали, в числе прочего, участие косоваров в своей миротворческой операции в Кувейте.