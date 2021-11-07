Донецк, , 20:06 — REGNUM Четыре села на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли представители вооруженных формирований Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 7 ноября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

В сообщении отмечается, что украинские силовики, которые вели обстрел со стороны сел Гнутово и Водяное, выпустили всего 28 гранат из АГС и СПГ по селам Коминтерново, Заиченко, Ленинское и Саханка. Кроме того, украинские силовики применяли стрелковое оружие.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что село Стыла на юге ДНР обстреляли из миномета представители вооруженных сил Украины.