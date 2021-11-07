Приштина, , 20:10 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 7 ноября сообщило, что за последние четыре года Косово покинули 454 врача-специалиста.

Медицинский факультет Приштинского университета Bdx

Причиной выезда врачей назвали плохие рабочие условия, низкие заработные платы и политику в сфере здравоохранения в целом.

Глава профсоюза врачей Косово Плерат Сейдиу сообщил журналистам Telegrafi, что эмигрируют в основном врачи среднего возраста — немногим более 30 лет.

В 2020 году число занятых в системе здравоохранения Косово составляло 13 518. Из этого числа 3555 — врачи-специалисты, 8386 — медицинские сестры и 1577 немедицинский персонал. Средняя зарплата врача — 600 евро в месяц, медсестры — около 300 евро.

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