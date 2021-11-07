Домодедово, Московская область, 7 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В подмосковном городе Домодедово сотрудники полиции возбудили после массовой драки уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили в Главном управлении МВД РФ по Московской области.

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«Дознавателем … по факту драки… возбуждено уголовное дело.. — говорится в сообщении. — В настоящее время сотрудники полиции доставили в УМВД семерых молодых людей, активно принимавших участие в конфликте».

По предварительным данным, на бытовой почве из-за словесной перепалки произошел конфликт между группой граждан.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября на территории городского округа Домодедово произошла массовая драка.

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