Василий Иванов,
7 ноября 2021, 21:21 — REGNUM На Красной площади прошла памятная акция Коммунистической партии России, посвящённая 104-й годовщине Великой Октябрьской революции.
Представители РРП
Василий Иванов © ИА REGNUM
На акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
На акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
К акции просиединились представители «Левого фронта»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало акции было намечено на Манежной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Манежной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники акции направляются на Красную площадь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники акции с портретами Ленина и Сталина, цветами и флагами собрались на Манежной площади. После чего колонной проследовали к некрополю на Красной площади, чтобы возложить цветы к Мавзолею Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлёвской стены.
На акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники акции 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов подходит к Мавзолею
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Лидеры КПРФ заходят в Мавзолей Ленина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов у Мавзолея
Василий Иванов © ИА REGNUM
В завершение мероприятия лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился к журналистам с речью, посвящённой празднику 7 ноября.
Геннадий Зюганов на акции 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
У Мавзолея Ленина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники акции у Мавзолея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сбор участников акции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Отметим, до 8 ноября включительно в Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий, за исключением мероприятий, которые проводят по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
Акция 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
Акция 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
На Красной площади
Василий Иванов © ИА REGNUM
На акции 7 ноября
Василий Иванов © ИА REGNUM
7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.