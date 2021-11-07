7 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 21:21 — REGNUM На Красной площади прошла памятная акция Коммунистической партии России, посвящённая 104-й годовщине Великой Октябрьской революции.

Представители РРП Василий Иванов © ИА REGNUM

На акции Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор участников акции Василий Иванов © ИА REGNUM

На акции Василий Иванов © ИА REGNUM Акция 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

Начало акции Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор участников акции Василий Иванов © ИА REGNUM Сбор участников акции Василий Иванов © ИА REGNUM

К акции просиединились представители «Левого фронта» Василий Иванов © ИА REGNUM

Начало акции было намечено на Манежной площади Василий Иванов © ИА REGNUM На Манежной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники акции направляются на Красную площадь Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники акции с портретами Ленина и Сталина, цветами и флагами собрались на Манежной площади. После чего колонной проследовали к некрополю на Красной площади, чтобы возложить цветы к Мавзолею Ленина и Мемориальному комплексу героям революции у Кремлёвской стены.

На акции Василий Иванов © ИА REGNUM

На Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM Участники акции 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

Геннадий Зюганов подходит к Мавзолею Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор участников акции Василий Иванов © ИА REGNUM

Лидеры КПРФ заходят в Мавзолей Ленина Василий Иванов © ИА REGNUM Геннадий Зюганов у Мавзолея Василий Иванов © ИА REGNUM

В завершение мероприятия лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился к журналистам с речью, посвящённой празднику 7 ноября.

Геннадий Зюганов на акции 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

У Мавзолея Ленина Василий Иванов © ИА REGNUM

Акция 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники акции у Мавзолея Василий Иванов © ИА REGNUM

Акция 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор участников акции Василий Иванов © ИА REGNUM

Отметим, до 8 ноября включительно в Москве запрещено проведение любых массовых мероприятий, за исключением мероприятий, которые проводят по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

Акция 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

Акция 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

На Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

На Красной площади Василий Иванов © ИА REGNUM

На акции 7 ноября Василий Иванов © ИА REGNUM

7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. В этот день (25 октября по старому календарю) в 1917 году произошло вооруженное восстание, в ходе которого большевики захватили Зимний дворец в Петрограде и объявили власть Советов.