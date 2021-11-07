Тбилиси, , 19:24 — REGNUM Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме в Рустави, требует незамедлительного созыва консилиума и решения вопроса. Об этом 7 ноября сообщил личный врач Саакашвили Николоза Кипшидзе журналистам.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«(Михаил Сакаашвили — прим. ИА REGNUM) отказался от проведения тестов, принятия всех лекарств, которые обеспечивали его жизнь, — цитирует Кипшидзе «Грузия Online». — Это трагедия, поскольку некоторые показатели ухудшаются с каждым часом. В эти минуты положение критическое».

Он добавил, что состояние политика может стать «критичнее критического даже через несколько часов».

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили объявили о начале голодовки.