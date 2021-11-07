Ростов-на-Дону, , 19:01 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» на своем поле разгромил казанский «Рубин» в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 7 ноября на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 5:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Данил Глебов. У гостей мяч забил Солтмурад Бакаев.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Футболисты «Рубина», в активе которых 19 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с санкт-петербургским клубом «Зенит» в домашнем матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:0.