Вашингтон, 7 ноября 2021, 19:00 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
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По его словам, США предложили более 1 млрд доз вакцины и «уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир».
Ранее ИА REGNUMсообщало о положительном результате ПЦР-тестирования, который получила глава пресс-службы администрации Байдена Джен Псаки. Из-за этого ей пришлось отказаться от поездки с президентом США в Европу на Конференцию по климату и работать удалённо. Сам американский лидер в целях предосторожности сделал ПЦР-тест на коронавирус и получил отрицательный результат.