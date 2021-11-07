Тюмень, , 18:48 — REGNUM В Тюменской области с 8 ноября по системе QR-кодов будут работать 68 торговых объектов. Это торговые центры, дома и торгово-развлекательные центры, сообщает региональный оперативный штаб.

Торговый центр

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В Тюмени система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, будет применяться в 54 объектах площадью от 4 тысяч кв. метров, в Тобольске — 6 объектов площадью от 4 тысяч кв. метров, в Ишиме — 3 объекта площадью от 3,5 тысяч кв. метров, в Ялуторовске — 2 объекта площадью от 3 тысяч кв. метров, в Заводоуковске — 3 объекта площадью от 2,5 тысяч кв. метров.

Также по системе QR-кодов будут работать организации культуры и спорта, в том числе театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и спортклубы.

Уточняется, что посещение вышеуказанных объектов допускается и при предъявлении медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции и отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября предприятия и организации региона приступают к работе. Локдаун в Тюменской области не продлевается.

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