Минск, 7 ноября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Рост числа случаев заболевания COVID-19 в Белоруссии замедлился. Об этом 7 ноября сообщили БЕЛТА в министерстве здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Почти во всех областях (Белоруссии — прим. ИА REGNUM) эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима, — отметили в ведомстве. — Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь».

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что число выявленных на территории страны подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1912.