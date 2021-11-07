Новосибирск, , 18:45 — REGNUM Вирусолог Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Сергей Седых выступил за продление нерабочих дней ещё на три недели. По его мнению, это поможет в борьбе с ростом новых случаев заражения коронавирусом.

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«Нам нужно не три дня, а три недели. Если посмотреть статистику заболеваемости, то увидите, что такого роста не было никогда. Заболеваемость растёт, а выходные уже заканчиваются, их недостаточно, — сказал он «КП-Новосибирск». — В понедельник уже заработают школы, детсады, ситуация может усугубиться».

По прогнозам вирусолога, говорить о спаде заболеваемости пока очень рано.