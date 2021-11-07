Москва, 7 ноября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Щербинский районный суд арестовал до 5 января 2022 года второго из четырёх обвиняемых в нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве, сообщили 7 ноября в столичной прокуратуре.

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«С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 17-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

В надзорном ведомстве отметили, что именно он нанёс удар несовершеннолетнему потерпевшему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверо мужчин напали на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Нападавшие угрожали мужчине и ребенку расправой, а также использовали нож.

Все четверо были задержаны. Оказалось, что все они выходцы из Азербайджана, причем у троих было гражданство России, полученное в Оренбурге в 2012 году.