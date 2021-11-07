Тбилиси, 7 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В палаточном городке у тюрьмы города Рустави, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, провели ночь около двух десятков активистов. Об этом сообщает в воскресенье, 7 ноября, «Грузия Online».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным журналистов, у центрального входа в пенитенциарное учреждение в настоящее время установлены девять палаток.

Отмечается, что до десяти сторонников Саакашвили, которые требуют перевода бывшего президента Грузии в частную клинику, прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия сообщил журналистам, что протестующие у тюрьмы города Рустави, в которой содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, потребовали от властей госпитализации политика в течение 24 часов.