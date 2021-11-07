Новосибирск, 7 ноября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра сегодня, 7 ноября, доставлена в Усть-Коксинский район к месту проведения поисков новосибирского туриста Виктора Алтухова. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

ГУ МЧС по Республике Алтай Спасатели в горах Алтая

«С помощью вертолёта визуально обследован весь район поиска — маршрут, по которому должен был проходить мужчина. Наземной группой обследовано 18 км2, от озера Ак-Кем до перевала Кара-Тюрек. Поиски результатов не дали. На 8 ноября запланировано продолжение поисковых работ с применением вертолета, а так же наземной группировки», — уточнили в ведомстве.

Напомним, турист из Новосибирска 1994 года рождения, зарегистрировался в ГУ МЧС России по Алтаю 29 октября. 1 ноября он вышел в одиночный поход по маршруту из н.п. Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После посещения Аккемского озера планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро, либо по верхам через «Каменную избу» до н.п. Кучерла. Мужчина должен был выйти на связь 3 ноября, однако сеанс связи не состоялся. При этом поход должен был завершить 5 ноября, однако к завершающей точке маршрута турист не вышел. 5 ноября были организованы поиски.