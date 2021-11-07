Новосибирск, , 18:26 — REGNUM В ходе осеннего призыва граждан на военную службу в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации из Новосибирской области отправятся около 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Их ждет Президентский полк Андрей Репин © ИА REGNUM

Отмечается, что все кандидаты пройдут строгий отбор.

«К кандидатам предъявляются строгие требования по здоровью и образованию. Отбор проходит очень тщательно. В Президентский полк могут быть направлен молодые люди ростом от 175 см до 190 см, имеющие хороший аттестат, а также образование не ниже полного среднего и выше, обладающие отличным здоровьем, и полным отсутствием вредных привычек» — уточнил военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев.

Отправка новобранцев будет проводиться в декабре 2021 года.