Домодедово, Московская область, , 18:22 — REGNUM Пятерых человек, которые могли принимать участие в массовой драке в подмосковном Домодедово, доставили в отделение полиции. Об этом 7 ноября сообщило ГУ МВД по Московской области.

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«Сотрудники полиции доставили в УМВД РФ по г.о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на бытовой почве из-за словесной перепалки произошел конфликт между группой граждан.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября на территории городского округа Домодедово произошёл конфликт между гражданами.

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