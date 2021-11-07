Москва, , 18:21 — REGNUM Созываемый Соединенными Штатами «Саммит за демократию» призван показать, что коллективный Запад якобы имеет некую объединительную повестку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Марина Захарова МИД РФ

«Этот «Саммит за демократию» — это очередная химера, которая должна показать, что коллективный Запад имеет некую конструктивную, объединительную повестку», — сказала Захаров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Вместе с тем она отметила, что объединительная повестка должна иметь «конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил о создании виртуального саммита «лидеров демократии», который должен пройти 9−10 декабря 2021 года.

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