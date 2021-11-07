Москва, 7 ноября 2021, 18:21 — REGNUM Созываемый Соединенными Штатами «Саммит за демократию» призван показать, что коллективный Запад якобы имеет некую объединительную повестку, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Вместе с тем она отметила, что объединительная повестка должна иметь «конкретные примеры на практике, а не просто теоретические измышления, которые потом заканчиваются очередными скандалами».
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил о создании виртуального саммита «лидеров демократии», который должен пройти 9−10 декабря 2021 года.
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