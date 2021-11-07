Новосибирск, , 18:21 — REGNUM В Новосибирской области начата проверка по сообщениям о нарушении жилищных прав пожилой жительницы Татарского района. Об этом сообщила прокуратура региона.

«По сообщениям СМИ, на жительницу села Киевка в Татарском районе Новосибирска обрушился потолок. Инцидент произошёл ночью 7 ноября 2021 года. В комнате частного жилого дома произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Под завалами оказалась женщина 1961 года рождения, которая получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что предварительно установлено, что принадлежащий женщине жилой дом, в котором она проживала, не был признан муниципалитетом аварийным.

Прокуратура проверит соблюдение местными властями жилищного законодательства о признании жилья аварийным, а также проконтролирует законность предоставления пострадавшей помещения из маневренного фонда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области сегодня, 7 ноября, спасатели извлекли женщину из-под завалов в жилом доме.

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