Кемерово, 7 ноября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Во всех районах города Кемерово работают грейдеры, тракторные щётки, фронтальные и лаповые погрузчики. На уборке дорог ежедневно задействованы более 90 единиц спецтехники и 170 дорожных рабочих, сообщили в мэрии города.

Мэрия Кемерова Уборка улиц в Кемерове

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«Неоднократно после снегопадов проводились работы по очистке проезжей части, заездных карманов, пешеходных дорожек и тротуаров от снега и наледи на улицах Кирова, Александрова, Инициативной, Красноармейской, Карболитовской, Чкалова, Краснофлотской, Весенней, Рукавишникова, Шатурской, 1-я Стахановской, а также на проспектах Кузнецком, Советском, Химиков, Ленина и других участках дорог», — рассказали в администрации муниципалитета.

Отмечается, что сформирован план-график работы всех дорожных предприятий города. Уборка снега и борьба с наледью будут вестись во всех районах города.