Москва, , 18:01 — REGNUM Создание нового трехстороннего формата партнерства AUKUS внесло раздор в «натовскую семью» как в концептуальном плане, так и в технологическом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это что? Единомышление, солидарность? Ведь одним этим действием они внесли колоссальный разор внутрь своей же натовской семьи», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Она добавила, что создание AUKUS является технологическим раздором, поскольку «никто так и не понял, даже внутри натовской семьи, что это такие за ядерные подлодки, которые будут охранять австралийский континент».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трёхстороннего партнёрства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса ВМС Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.