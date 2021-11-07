Киев, 7 ноября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Информацию средств массовой информации (СМИ) о войсках России у границ Украины не подтвердили в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом».

Флаги России и Украины

По его словам, главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ), который недавно выступал на селекторном совещании, «не рассказал ни о чём таком, что должно было как-то насторожить».

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она, — рассказал Никифоров. — Но у офиса президента (Владимира Зеленского — прим. ИА REGNUM) на данный момент нет никакой подтверждающей информации».

Напомним, 6 ноября газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники написала, что предполагаемое американцами перемещение войск РФ у границ Украины стало причиной обращения Вашингтона к Европейской службе внешних связей, нескольким странам ЕС и Великобритании.