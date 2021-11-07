Скопье, , 17:45 — REGNUM Глава самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски 6 ноября выступил на пресс-конференции, в ходе которой заявил, что местные выборы 31 октября стали референдумом для граждан, и они проголосовали за смену власти.

Християн Мицкоски European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в нынешних обстоятельствах Мицкоски обозначил только два возможных варианта развития событий: формирование нового парламентского большинства (и нового правительства) или скорое проведение парламентских выборов.

Сам Мицкоски 6 ноября начал сбор подписей с целью формировать новое парламентское большинство.

Напомним, 31 октября премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о своей отставке.

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