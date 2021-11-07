Киев, , 17:35 — REGNUM На Украине за истекшие сутки выявили 17 419 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 ноября сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 075 433.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 449 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 72 084.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 25 тыс. носителей коронавируса.