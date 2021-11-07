Москва, 7 ноября 2021, 17:29 — REGNUM Власти Соединенных Штатов должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования созданной ими тупиковой ситуации с работой дипломатических представительств США и РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане, которые хотят получить иммиграционную визу в Соединенные Штаты, должны направлять свои заявки в американское посольство в Варшаве из-за приостановки обработки таких обращений в диппредставительствах США в РФ. Это следует из обнародованного 21 октября документа на сайте ведомства.
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