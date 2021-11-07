Москва, 7 ноября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования созданной ими тупиковой ситуации с работой дипломатических представительств США и РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

«Если они (США) хотят двигаться куда-либо дальше, в какое-либо будущее нормальных двусторонних отношений, в том числе и по этой линии (нормализации работы дипмиссий), они должны предпринять ряд практических шагов для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане, которые хотят получить иммиграционную визу в Соединенные Штаты, должны направлять свои заявки в американское посольство в Варшаве из-за приостановки обработки таких обращений в диппредставительствах США в РФ. Это следует из обнародованного 21 октября документа на сайте ведомства.

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