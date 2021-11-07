Скопье, 7 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В парламенте Северной Македонии 6 ноября сообщили для TV21, что премьер-министр этой страны Зоран Заев до сих пор не подал прошение об отставке.

European People's Party Християн Мицкоски

Напомним, Заев объявил об отставке в социальных сетях 31 октября, на фоне проигрыша своей партии на местных выборах.

6 ноября главный соперник Заева, глава оппозиции Християн Мицкоски, сообщил, что ему удалось сформировать новое парламентское большинство. В него вошли его собственная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), оппозиционные албанские партии и Левица.