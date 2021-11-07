Кемерово, , 17:21 — REGNUM В министерстве строительства Кемеровской области прокомментировали поступок строителей, которые разобрали тротуарную плитку у строящейся школы на Притомском проспекте в Кемерове. По данным властей, ранее они отказались исправить некачественно выполненную работу.

Плитка © Наталья Диева

Напомним, что в интернете появился ролик, на котором рабочие заявили, что разобрали ранее уложенную плитку в знак протеста против задержки зарплаты.

«По информации, полученной от подрядчика, строители, распространявшие информацию о якобы неоплаченной работе, выполнили укладку плитки некачественно. Их попросили переделать некачественно выполненный участок, они отказались, подрядчик не принял работу», — сообщили редакции А42.ru в ведомстве.

Власти отмечают, что споры о невыплатах зарплаты нужно решать в правовом поле, обращаясь в трудовую инспекцию. В данном случае рабочие не сделали этого своевременно и после того, как они разобрали плитку, уже не смогут доказать свою точку зрения.