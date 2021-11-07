Элиста, , 17:20 — REGNUM В Калмыкии решили не продлевать режим нерабочих дней. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Бату Хасиков Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Подошли к концу длительные выходные, объявленные президентом России Владимиром Путиным. Нерабочие дни объявили для стабилизации ситуации с COVID-19. Это дало результат», — написал Хасиков в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что период нерабочих дней в Калмыкии был установлен в период с 30 октября по 7 ноября. В связи с ростом числа желающих принять участие в прививочной кампании принято решение открыть дополнительные пункты вакцинации от COVID-19.