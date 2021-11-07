Тюмень, , 17:15 — REGNUM В Тюменской области предприятия и организации приступают к своей текущей деятельности. Об этом 7 ноября заявил заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

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«Поступают в адрес оперативного штаба относительно продления или не продления нерабочих дней. С 8 ноября 2021 года мы приступаем с вами к своей текущей деятельности», — уточнил Андрей Пантелеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября до 14 ноября продлеваются каникулы для учеников 1−4 классов во всех школах Тюменской области. Учащиеся 5−11 классы средних школ, студенты средних специальных заведений и вузов, а также учреждения дополнительного образования на период с 8 по 13 ноября переводятся на дистанционное обучение. Детские сады области будут работать в обычном режиме.

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