Москва, , 17:11 — REGNUM Для большинства жителей Российской Федерации в настоящее время единственным способом покупки жилья является ипотека. Об этом в субботу, 7 ноября, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ипотека (в России) сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства», — заявил глава банка в интервью РИА Новости.

При этом Греф добавил, что доступность жилья для жителей РФ сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка, несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в РФ наблюдается ускорение ипотечного кредитования, которое пока что не соответствует среднемировому уровню для сопоставимых по ВВП стран.