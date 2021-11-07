Василий Иванов,
7 ноября 2021, 19:53 — REGNUM В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященная 80-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Вечный огонь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Смена почетного караула
Василий Иванов © ИА REGNUM
Смена почетного караула
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало церемонии возложения цветов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Возложение венков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Возложение венков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пётр Бирюков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пётр Бирюков возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата
Василий Иванов © ИА REGNUM
По традиции было организовано торжественное построение войск. Церемония прошла под звуки военного оркестра почётного караула. В мероприятии приняли участие представители волонтерского движения и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Церемония завершилась минутой молчания.
Люди пришли к Александровскому саду, чтобы почтить память советских воинов
Василий Иванов © ИА REGNUM
У ворот Александровского сада собрались жители города, чтобы также почтить память советских воинов.
Почётный караул
Василий Иванов © ИА REGNUM
Объявлена минута молчания
Василий Иванов © ИА REGNUM
Минута молчания
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественный марш
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественный марш
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественный марш
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр
Василий Иванов © ИА REGNUM
Военный оркестр
Василий Иванов © ИА REGNUM
Напомним, 7 ноября 1941 года войска прошли по Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В параде участвовало более 28 тысяч человек, было задействовано 160 танков, 12 зенитных пулеметов, 12 малокалиберных и 128 орудий средней и малой мощности. В этом году из-за коронавируса традиционный парад на Красной площади был отменён.
Перед началом церемонии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественное построение
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Волонтёры Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM