7 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 19:53 — REGNUM В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, посвященная 80-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Вечный огонь Василий Иванов © ИА REGNUM

Смена почетного караула Василий Иванов © ИА REGNUM Смена почетного караула Василий Иванов © ИА REGNUM

Начало церемонии возложения цветов Василий Иванов © ИА REGNUM

Возложение венков Василий Иванов © ИА REGNUM Возложение венков Василий Иванов © ИА REGNUM

Оркестр Василий Иванов © ИА REGNUM

Пётр Бирюков Василий Иванов © ИА REGNUM Пётр Бирюков возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата Василий Иванов © ИА REGNUM

По традиции было организовано торжественное построение войск. Церемония прошла под звуки военного оркестра почётного караула. В мероприятии приняли участие представители волонтерского движения и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Церемония завершилась минутой молчания.

Люди пришли к Александровскому саду, чтобы почтить память советских воинов Василий Иванов © ИА REGNUM

У ворот Александровского сада собрались жители города, чтобы также почтить память советских воинов.

Почётный караул Василий Иванов © ИА REGNUM

Объявлена минута молчания Василий Иванов © ИА REGNUM

Минута молчания Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественный марш Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественный марш Василий Иванов © ИА REGNUM Торжественный марш Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM

Оркестр Василий Иванов © ИА REGNUM Военный оркестр Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, 7 ноября 1941 года войска прошли по Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В параде участвовало более 28 тысяч человек, было задействовано 160 танков, 12 зенитных пулеметов, 12 малокалиберных и 128 орудий средней и малой мощности. В этом году из-за коронавируса традиционный парад на Красной площади был отменён.

Перед началом церемонии Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM Торжественное построение Василий Иванов © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM

Волонтёры Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM