Москва, 7 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Последний в истории министр путей сообщения России Вадим Морозов умер в возрасте 67 лет, сообщает 7 ноября ТАСС со ссылкой на источник.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

«Он умер. Человек был выдающийся», — сказал собеседник агентства.

Морозов возглавлял министерство путей сообщения с октября 2003 по февраль 2004 года. В 2005 году Морозов был назначен вице-президентом РЖД, он занимал эту должность на протяжении 10 лет.