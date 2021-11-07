Москва, , 16:51 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов убежден, что нельзя называть Великий Октябрь социалистической революцией.

Ленин. Революция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно ли назвать Великий Октябрь социалистической революцией? Я твёрдо убеждён, что нет!» — рассуждает Миронов в Facebook.

То, что потом было сделано в Советском Союзе, очень далеко от идеалов социализма, отметил парламентарий.

«Во-первых, большевики и вожди КПСС дискредитировали социалистическую идею, быстро перейдя от диктатуры пролетариата к власти партийной номенклатуры. Во-вторых, истинный социализм — это демократия, права и свободы граждан, политическая конкуренция. Коммунизм хотел, чтобы не было богатых! Социализм хочет, чтобы не было бедных!» — подчеркнул Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поздравил со 104-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и выразил убеждение, что будущее — за социализмом.

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