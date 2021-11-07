Москва, 7 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В самое ближайшее время парламентарии приступят к законодательной реализации принятых лидерами России и Белоруссии решений, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Продолжим укреплять и развивать межпарламентское взаимодействие, этому не помешает ни пандемия, ни противники интеграции», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Запад в бессильной злобе продолжает наблюдать за интеграционными процессами России и Белоруссии, указал парламентарий.

«Не даёт покоя провал «венесуэльского сценария», который так называемые радетели за демократию (читай — за продвижение своих интересов на постсоветском пространстве) готовили для Минска в 2020 году», — констатировал глава комитета Госдумы.

Он также напомнил, что в 2013 году госсекретарь США Хилари Клинтон обещала не допустить «ресоветизации» в ответ на шаги по построению Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отсюда и незаканчивающиеся попытки «вбить клин» между братскими народами, подорвать славянское единство, рассуждает Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую военную доктрину и концепцию миграционной политики.