Ватикан, 7 ноября 2021, 16:28 — REGNUM Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность происходящим на востоке Африканского континента, особенно в районе Африканского Рога. Об этом понтифик рассказал в традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.
Как сообщало ИА REGNUM, контакты по ситуации в Судане поддерживают Россия и США, заявил спецпосланник Вашингтона по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман 2 ноября в ходе телефонного брифинга.
Читайте также: В США предупредили Судан о возможном лишении помощи