Ватикан, 7 ноября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность происходящим на востоке Африканского континента, особенно в районе Африканского Рога. Об этом понтифик рассказал в традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

Иван Шилов ИА REGNUM Франциск

«С обеспокоенностью слежу за новостями, поступающими с Африканского Рога, особенно из Эфиопии, продолжается конфликт, несущий жертвы и гуманитарный кризис. Молюсь за население и призываю к братству и мирному диалогу», — сказал Франциск.

Как сообщало ИА REGNUM, контакты по ситуации в Судане поддерживают Россия и США, заявил спецпосланник Вашингтона по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман 2 ноября в ходе телефонного брифинга.

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