Афины , , 16:25 — REGNUM Министр финансов Греции Христос Стайкурас посетит Брюссель 8 ноября для участия в заседаниях Еврогруппы и Экофин, сообщает AMNA.

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Стайкурас примет участие в очередном заседании Еврогруппы, на котором будут обсуждаться макроэкономические перспективы в еврозоне, в том числе вопрос инфляции и цен на энергоносители. Ожидается, что министры финансов еврозоны также обменяются мнениями о целях политики и использовании цифрового евро.

За этим последует расширенное заседание Еврогруппы. Согласно повестке дня, Европейская комиссия представит обновленный обзор экономического управления с акцентом на измерение еврозоны. Министры обсудят, как Еврогруппа может справиться с этим обзором и устранить трудности в координации бюджетной и экономической политики и проблемы Экономического и валютного союза (ЕВС) после пандемии COVID-19.

Кроме того, будет рассмотрен прогресс банковского союза и подготовка к созданию общего механизма безопасности для Единого фонда урегулирования.

Во вторник Стайкурас примет участие в заседании Экофин, на котором министры финансов Европейского союза обменяются мнениями о перспективах европейской экономики после пандемии и влиянии кризиса в области здравоохранения на экономическое управление. Ожидается, что министры обсудят будущее экономического управления и получат возможность высказать свое мнение о будущем ходе выполнения правил Пакта о стабильности и росте. Повестка дня встречи также включает обмен мнениями о ценах на энергоносители и инфляции и презентацию ежегодного отчета Европейской палаты аудиторов об исполнении бюджета Европейского союза за 2020 финансовый год.