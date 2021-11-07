Афины , 7 ноября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Никос Дендиас отправится в Рим и Ватикан 8−9 ноября 2021 года, сообщает AMNA.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

8 ноября Дендиас встретится со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, значимой темой переговоров станет соглашение о делимитации морских зон обеих стран.

9 ноября министр иностранных дел Греции посетит Римский университет Сапиенца, где выступит на открытии Международной конференции на тему «Итальянское филэллинское движение и греческая война за независимость».

Дендиас также посетит Палату депутатов (Camera dei Deputati) и встретится с Пьеро Фассино, президентом Комитета по иностранным делам.

В время визита будут обсуждаться, в частности, укрепление двусторонних отношений во всех областях, сотрудничество в рамках Европейского союза, Западные Балканы, ситуация в Ливии и события в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

После этого министр посетит штаб-квартиру Всемирной продовольственной программы, где, как ожидается, проведет встречу с заместителем исполнительного директора Амиром Махмудом Абдуллой.

В ходе своего визита в Ватикан Дендиас встретится с кардиналом Пьетро Паролином 9 ноября. Во время того же визита он откроет Выставку греческого искусства, организованную Посольством Греции при Святом Престоле и посвященную изображению человеческой формы в современном греческом искусстве, от поствизантийского периода до современной эпохи