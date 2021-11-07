Екатеринбург, 7 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским клубом «Зенит» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла 7 ноября на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0.

macblack Футбол

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Футболисты «Урала», в активе которых 11 баллов, находятся на 16-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 0:0.