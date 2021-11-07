Токио, , 16:15 — REGNUM Правительство Японии намерено принять новый пакет мер финансовой поддержки экономики и населения, пострадавших от распространения коронавируса, сообщает 7 ноября агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что новый пакет мер составит более $265 млрд. Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено 19 ноября.

Правительство также рассматривает возможность начисления каждому жителю Японии баллов на сумму 30 тыс. иен ($265).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские эксперты из правительственной комиссии по противодействию распространению нового коронавируса заявили о важности проведения в стране третьего этапа вакцинации — ревакцинации.

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