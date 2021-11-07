Москва, , 16:13 — REGNUM Глава Сбербанка герман Греф считает, что главной причиной энергетического кризиса в Евросоюзе является обострение глобальной конкуренции за энергоносители, сокращение производства возобновляемой энергии, а также рекордно низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах газа на территории ЕС. В основе всего этого лежат ошибки в планировании страна ЕС своего энергоперехода. Об этом Греф заявил в интервью РИА Новости.

Напомним, что Евросоюз столкнулся с существенным ростом цен на энергоносители. Если в начале августа средняя цена на газ в ЕС составляла порядка $500 за тысячу кубометров, то к началу октября она поднялась уже до $1900. Цены на электроэнергию для жителей стран ЕС в итоге существенно выросли.

«Причин энергетического кризиса в Европе несколько. Во-первых, в связи с высокими темпами восстановления мировой экономики обострилась глобальная конкуренция за энергоносители. Во-вторых, сократилось производство возобновляемой энергии, в первую очередь ветровыми электростанциями», — сказал Греф.

Также объемы запасов газа в евросоюзных ПХГ оказались на рекордно низком уровне. Отбор газа из ПХГ в Евросоюзе начался тогда, когда они были заполнены только на 78%.

Греф отметил, что он согласен с оценкой президента России Владимира Путина в том, что страны ЕС допустили серьезную ошибку в планировании и зря отказались от долгосрочных газовых контрактов.