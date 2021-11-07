Москва, 7 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 7 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) Erwan Hesry В салоне самолета

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе центра погоды «Фобос» сообщили, что переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям по шкале Цельсия в Москве и регионах Центральной России ожидается 15 ноября.