Новосибирск, , 16:09 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 385 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 390 случаев.

Коронавирус Sakhalin.gov.ru

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 91 год и женщины в возрасте 47 лет, 55 лет, 58 лет, 66 лет, 73 года, 73 года, 74 года, 75 лет, 75 лет, 81 год, 89 лет», — уточнил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 73 562 случая заражения коронавирусом, в том числе у 7257 детей; 54 694 пациента полностью выздоровели (+83 за сутки), умерли 3474 человека (+13 за сутки).