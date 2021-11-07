Москва, , 16:08 — REGNUM В саммите лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 12 ноября по видеосвязи, планирует принять участие президент России Владимир Путин. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, планируется (выступление Путина на онлайн-саммите АТЭС)», — ответил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 202 года вице-президент США Камала Харрис сообщила журналистам, что форум АТЭС в 2023 году примут Соединенные Штаты.